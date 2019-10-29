Эксперт объяснил стратегическую выгоду разведения сил на Донбассе

Разведение сил в Золотом и Петровском и осуществление «формулы Штайнмайера» стратегически важны для Украины в качестве аргумента перед Европой, а Россия может проиграть в случае, если решить нарушить договоренности и пойти в атаку. Об этом рассказал главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в комментарии «Сегодня».

Он напомнил, что пункты о прекращении огня и отводе техники, как основа для дальнейших политических шагов, записаны в Минских договоренностях. Отведение техники – это гарантия, что прекращение огня будет постоянным.

«Да, определенные риски есть. Но риски в основном тактические. Даже если россияне воспользуются этой ситуацией и захватят соответствующие территории, это будет их стратегическое поражение в глазах Запада. Украина вынуждена идти на этот риск, нам нужны аргументы перед европейцами, что мы серьезно настроены на мир. Разведение и "формула Штайнмайера" – это наши аргументы для Европы, что мы хотим мира, а Россия – нет. А те, кто выступают против разведения, видят только тактические риски. А стратегическая игра такова, что нам нужны аргументы. Это та цена, которую Зеленский готов платить за то, чтобы встретиться с Путиным и лично попытаться что-то запустить. Но далее вполне вероятно ситуация будет развиваться так, как при Порошенко», – сказал Белесков.

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