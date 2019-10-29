На блокпосту «ДНР» стреляли в сторону гражданского автомобиля, – ОБСЕ

В неподконтрольном украинским властям поселке Старомихайловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) на блокпосту «ДНР» участник незаконных вооруженных формирований произвел выстрел из автомата примерно в 15 м от патруля СММ ОБСЕ, целясь несколько выше гражданского автомобиля. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 28 октября.

26 октября, осуществляя мониторинг на блокпосту «ДНР» в Старомихайловке, наблюдатели видели, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. Участник НВФ, стоявший примерно в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата АК-47, целясь несколько выше автомобиля.

Команда Миссии немедленно покинула этот район, отметив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, в котором находились 3 участника НВФ.

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