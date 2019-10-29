Делегация ООН побывала на КПВВ «Гнутово» (Фото)

Представители гуманитарной миссии ООН из 11-ти стран посетили КПВВ «Гнутово» в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Множество вопросов относительно правил и продолжительности пересечения контрольного пункта въезда-выезда, обстановки вокруг и изменений в благоустройстве КПВВ прозвучало от визитеров. Среди делегатов – представители Швеции, Австрии, Испании, Франции, Кыргызстана, Эстонии, Бельгии, Латвии, Германии, Польши и Литвы. Главой делегации выступал председатель группы поддержки Украины в ЕС Питер Вагнер», – сообщили в штабе.

«В первую очередь делегатов интересовала составляющая безопасности на КПВВ, которую обеспечивают военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил. Представители миссии имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях проходит процесс контрольно-проверочных процедур», – добавили в пресс-центре.

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