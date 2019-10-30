Сводка из зоны ООС за 29 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Богдановки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

у Зайцево – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 122 единицы. Обстрелам подверглись Минеральное, Спартак, Васильевка на донецком направлении, Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка на горловском направлении, Петровское, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 60 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!