Оттенки от ярко-желтых до багрово-красных: В Донецке показали Ботанический сад (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке Донецкий ботанический сад стал по-осеннему разноцветным. Фото публикуют местные жители в соцсетях.

В частности, дончане показывают, как Донецкий ботанический сад выглядит в конце октября. Сейчас в саду можно увидеть растения всевозможных оттенков – от ярко-желтых до багрово-красных.

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