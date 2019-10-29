Лисянский рассказал правительству о важных проблемах на КПВВ на Донбассе

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский принял участие в выездном заседании Кабинета министров, которое состоялось 28 октября в Мариуполе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе заседания, я выступил перед правительством и акцентировал их внимание на проблеме отсутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей», – написал он.

По его словам, он проинформировал всех присутствующих, что в сентябре и октябре 2019 года сотрудниками секретариата офиса омбудсмена Украины были проведены мониторинговые визиты в населенные пункты, расположенные в 15 км от линии разграничения и на КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

Во время мониторинга были выявлены следующие проблемы:

отсутствие государственной медицинской помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях (сейчас предоставляется только домедицинская помощь международными организациями). Постоянное присутствие бригады «скорой помощи» на каждом КПВВ, помогло бы упредить критические случаи с ухудшением здоровья людей;

отсутствие доступа к специализированной медицинской помощи в населенных пунктах, расположенных в 10 км до линии разграничения. Люди из этих населенных пунктов не могут попасть в больницы районных центров, т.к. практически отсутствует общественный транспорт (или ходит 1 раз в день), люди просят организовать выездные приемы врачей один раз в месяц.

«Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил важность поднятых вопросов, и отметил, что проблемы получения медицинской помощи действительно волнуют людей, а также то, что будут приняты все необходимые меры, чтобы подобных проблем было меньше», – сообщил Лисянский.

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