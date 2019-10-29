Главу энергокомитета Рады обвинили в давлении на АМКУ и НКРЭКУ в интересах ферросплавных заводов

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус давит на Антимонопольный комитет и НКРЭКУ для лоббирования интересов владельцев ферросплавных заводов. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, сообщает «Апостроф».

Кучеренко отмечает, что главная сфера интересов Геруса – «война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов».

«Основная сфера интересов руководства – война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме. Давление на НКРЭКУ и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач», – написал Кучеренко.

Он также сообщил, что главу АМКУ планируют вызвать на заседание Верховной Рады для заслушивания отчета (соответствующий проект постановления Герус зарегистрировал недавно в парламенте – №2306), однако в реальности это является элементом давления на руководство АМКУ.

«Для "устрашения" готовится вызов на ковер главы АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач. О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет», – написал Кучеренко.

В начале октября Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против компании «ДТЭК Западэнерго» за нарушение условий экономической конкуренции. В самой компании эти обвинения считают необоснованными.

В конце 2018 года АМКУ уже принимал решение, которым признал, что компания ДТЭК не является монополистом в Украине.

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