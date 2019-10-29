Welcome to Ukraine: Зеленский открыл инвестиционный форум в Мариуполе

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина должна иметь сильную экономическую позицию и политическую поддержку в мире. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе открытия инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это первый и крупнейший форум подобного уровня на востоке Украины. Тут присутствуют ключевые представители международных организаций, руководители топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, министры, представители местной власти со всей Украины», – сказал он.

По его словам, сегодня Украина находится в очень непростом положении, но стремится к успеху. «Мы точно знаем, что на смену самой темной ночи неизменно приходит очень яркий рассвет. Сейчас наша страна встает на ноги и двигается вперед, и только вперед, но эти шаги неуверенные и медленные, поскольку у нас есть один тяжелый груз – это война», – заявил Зеленский.

«Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий – наше главное задание. Мы знаем, что это возможно сделать единственным путем – дипломатическим. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают, и к которому прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной», – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 октября, до открытия инвестиционного форума глава государства Владимир Зеленский открыл трассу Запорожье – Мариуполь.

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