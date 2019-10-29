Сегодня в Минске проходят переговоры по Донбассу

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» уверяют, что «подгруппы по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам сегодня приступили к переговорам в Минске. Основными темами переговоров остаются прекращение огня, разведение войск, реализация формулы Штайнмайера, обмен пленными, поиск пропавших без вести, возобновление социальных выплат и другие».

В «ЛНР» сообщают, что «участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске. В числе вопросов повестки дня – обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" и согласование проекта реконструкции пролета моста в Станице Луганской».

Также в «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 15 октября.

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