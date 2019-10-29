В Золотом началось разведение сил и средств, – Пристайко

Сегодня, 29 октября, проходит разведение сил в Золотом. Об этом в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, тяжелое вооружение было отведено ранее, сейчас же осуществляется разведение сил «непосредственно на линии контакта».

«Я не говорю о том, что наши солдаты всегда готовы вернуться. Это не такое далекое отведение, чтобы мы не могли занять назад», – отметил Пристайко.

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, проходит ли разведение в Золотом прямо сейчас. Министр сообщил, что у украинской стороны есть и информация о ситуации по ту сторону линии разграничения – подтвержденная Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Пристайко отметил, что разведение только началось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Hromadske»

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