Коррупция пугает инвесторов не меньше выстрелов на Донбассе, – Зеленский

У украинских властей есть ряд важных приоритетов в плане экономического развития страны и восстановления Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе открытия инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Начну с главного приоритета – это равные и единые правила игры для всех – для большого, среднего и малого бизнеса, и украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО – все об этом говорят, но никто этого не видел. Мы изменим это, потому что понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику», – сказал он.

По его словам, необходимым фундаментом для равных условий работы бизнеса в Украине является преодоление коррупции и эффективная работа правоохранительных органов.

«Мы проводим очистку в Генеральной прокуратуре, долгожданную реформу СБУ, поддерживаем полную независимость НАБУ, САП и ГБР», – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для того, чтобы работа правоохранительных органов не была напрасной, в стране должна пройти масштабная реформа судебной системы: «Коррумпированные суды пугают инвесторов, пугают не меньше взрывов и выстрелов [на Донбассе]. Понимая это, мы, наконец-то, запустили работу Высшего антикоррупционного суда, мы начали очищение Верховного суда и всей судебной системы».

Глава государства также убежден, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина должна иметь сильную экономическую позицию и политическую поддержку в мире.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 октября, глава государства Владимир Зеленский открыл трассу Запорожье – Мариуполь.

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