После разведения сил и средств у Золотого будет Петровское, – Пристайко

После разведения сил и средств у Золотого и соблюдения режима прекращения огня в течение 7-ми дней начнется разведение вблизи Петровского. Об этом в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, в Золотом было выдержано 7 дней «тишины», после чего началось разведение. «Далее будет Петровское», – сказал министр.

Пристайко подчеркнул, что для международных партнеров важно, что скажут представители ОБСЕ. Поэтому СММ должна увидеть, что отведение правдиво, и зафиксировать отход войск на определенную дистанцию.

Министр объяснил, что, если в течение 7-ми дней не будет открываться огонь вблизи Петровского, СММ ОБСЕ будет предоставлен день на подготовку дополнительных нарядов – и начнется разведение. Именно так было в Золотом.

Напомним, Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Hromadske»

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