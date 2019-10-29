Наградить медалью за бдительность: На КПП под Донецком у пожилой женщины отобрали колбасу (Фото)

На КПП «ДНР» «Александровка» «таможенники» изъяли 1,5 кг колбасы у пожилой женщины. Ситуацию активно обсуждают пользователи соцсетей.
«На КПП "Каргилл" доблестные пограничники задержали бабушку-контрабандистку со стратегическим грузом – 1,5 кг молочной колбасы... Сие безобразие было изъято», – пишет автор поста.
Местные жители высказывают возмущение:
- Виктория: «Акт составлен в 4 экземплярах... Нужно представителя таможенного органа наградить медалью за бдительность и проявленную отвагу. Ну и концерт по этому поводу»;
- Сергей: «То им закусить нечем было»;
- Оксана: «Позорники!»;
- Даниил: «Фух, теперь можно спать спокойно»;
- Игорь: «Все для народа. Истинно народная республика»;
- Мартин: «Бабушку-экстремистку обезвредили. Республика в безопасности»;
- Жека: «А концерт будет по этому поводу? Ай да молодцы! Почему нет фото пограничников? Страна должна знать своих "героев" в лицо»;
- Алена: «Писец... Нечего бабкам в молодой республике колбасу жрать»;
- Ольга: «Работайте, братья. 1,5 кг колбасы»;
- «Калерия»: «Когда задержали з/п, началась охота на бабушек с колбасой»;
- Магомед: «Бабушка хотела разрушит экономику республики».
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