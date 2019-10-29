Наградить медалью за бдительность: На КПП под Донецком у пожилой женщины отобрали колбасу (Фото)

Наградить медалью за бдительность: На КПП под Донецком у пожилой женщины отобрали колбасу (Фото)

ДН

29.10.19 14:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На КПП «ДНР» «Александровка» «таможенники» изъяли 1,5 кг колбасы у пожилой женщины. Ситуацию активно обсуждают пользователи соцсетей.

«На КПП "Каргилл" доблестные пограничники задержали бабушку-контрабандистку со стратегическим грузом – 1,5 кг молочной колбасы... Сие безобразие было изъято», – пишет автор поста.

Местные жители высказывают возмущение:

  • Виктория: «Акт составлен в 4 экземплярах... Нужно представителя таможенного органа наградить медалью за бдительность и проявленную отвагу. Ну и концерт по этому поводу»;
  • Сергей: «То им закусить нечем было»;
  • Оксана: «Позорники!»;
  • Даниил: «Фух, теперь можно спать спокойно»;
  • Игорь: «Все для народа. Истинно народная республика»;
  • Мартин: «Бабушку-экстремистку обезвредили. Республика в безопасности»;
  • Жека: «А концерт будет по этому поводу? Ай да молодцы! Почему нет фото пограничников? Страна должна знать своих "героев" в лицо»;
  • Алена: «Писец... Нечего бабкам в молодой республике колбасу жрать»;
  • Ольга: «Работайте, братья. 1,5 кг колбасы»;
  • «Калерия»: «Когда задержали з/п, началась охота на бабушек с колбасой»;
  • Магомед: «Бабушка хотела разрушит экономику республики».

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