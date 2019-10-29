В «ЛНР» заявили, что зафиксировали пущенные ВСУ сигнальные ракеты

На участке у Золотого сегодня, 29 октября, началось разведение сил и средств, в «ЛНР» зафиксировали зеленую ракету, пущенную украинской стороной. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», представители ВСУ и «народной милиции ЛНР» запустили сигнальные ракеты белого цвета у Золотого в подтверждение готовности начать разведение. После этого были пущены зеленые ракеты.

«Возобновление разведения сил и средств на участке возле Золотого началось сегодня в 13:00 (в 12:00 – по киевскому времени – ред.). Представители ВСУ запустили зеленую сигнальную ракету, обозначающую начало разведения, в 13:15, а представители народной милиции ЛНР – в 13:16», – заявили в «ЛНР».

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: