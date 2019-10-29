Разведение сил и средств у Золотого: В штабе ООС рассказали подробности

Сегодня, 29 октября, в 12:00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, это стало возможным из-за соблюдения «режима тишины» в течение последней недели. «Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств», – сообщили в пресс-центре.

Там добавили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть не оставит местное население без внимания. В штабе подчеркнули, что все мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности на участках разведения, сохранения жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Также в штабе рассказали, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

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