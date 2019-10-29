МККК принимает заявки на гранты для бизнес-идей в Авдеевке и Александрополе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) начинает принимать заявки на участие в программе поддержки собственного дела в Авдеевке и селе Александрополь (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Домохозяйства в этих населенных пунктах могут получить 50 тыс. грн, чтобы начать, восстановить или расширить свою экономическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мы готовы поддержать бизнес-идеи, которые будут приносить стабильный доход и отвечать потребностям рынка. Речь идет о любой потенциально прибыльной деятельности, которую домохозяйство может осуществлять собственными силами», – отмечает Алан Цоля, руководитель отдела экономической безопасности МККК.

Принять участие в грантовой программе могут те, чья экономическая деятельность пострадала в результате конфликта. Главные критерии предоставления гранта:

человек пострадал в результате конфликта;

человек планирует или уже реализует бизнес в Авдеевке или Александрополе;

актуальность и целесообразность бизнес-идей;

обязательства внести свой вклад в развитие и реализацию бизнеса после получения гранта;

мотивация, опыт и навыки также будут приниматься во внимание.

«На основании полученных заявок МККК осуществит предварительный отбор участников, для которых будут организованы семинары по созданию бизнес-проектов. Именно на основании планов, сформированных по результатам обучения, будет принято решение о предоставлении грантов. В первую очередь будут оценивать устойчивость бизнес-идей», – отметили в организации.

Заявки жителей Авдеевки и Александрополя будут принимать до 8 ноября.

«Форму для заполнения можно получить, обратившись к МККК. Подробнее об условиях можно узнать по телефону горячей линии представительства организации в Славянске: 0800 300115», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что МККК осуществляет грантовую программу несколько раз в год в разных населенных пунктах вблизи линии соприкосновения и призывает жителей следить за сообщениями в социальных сетях и медиа.

«Этой программой мы хотим дать возможность людям реализовать свои идеи, полагаясь на собственные нужды и возможности. Таким образом они не просто получают гуманитарную помощь, но в определенной степени определяют, какой она должна быть», – рассказывает Алан Цоля.

Например, Ирина Каука, портниха зи Новомихайловки (Марьинский р-н, Донецкая обл.), после получения гранта смогла расширить спектр услуг. Женщина переехала в село с началом конфликта после того, как предприятие в Донецке, на котором она проработала около 20 лет, закрылось.

«В первую очередь я приобрела прямострочную швейную машинку для тонкой и средней ткани, затем – стол для глажки и машину для обработки кожи. И самое главное, чего я очень долго хотела и ждала, – я купила вышивальную машину. После получения новых машин, конечно, у меня расширился круг клиентов», – рассказала Ирина.

В этом году 344 предпринимателя и домохозяйства на Донбассе уже получили от МККК гранты на свои проекты.

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