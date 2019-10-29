Экономический форум в Мариуполе собрал инвесторов из 45 стран мира

Украинские власти будут помогать талантливым гражданам Украины реализовывать инвестиционные проекты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе брифинга на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Оставайтесь в Украине, готовы находить деньги и инвестировать», – сказал он.

Президент Украины поздравил всех с открытием инвестиционного форума в Мариуполе и подчеркнул важность этого события: «В Мариуполь приехали представители более 45 стран. В целом в зале находятся компании с инвестиционным пулом в более 100 млрд долл., на которые мы можем рассчитывать, как страна».

Ранее, выступая на открытии инвестиционного форума в Мариуполе, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в ходе этого мероприятия ожидается подписание меморандумов о привлечении инвестиций в нашу страну в 2020 году в объеме 1 млрд долл.

Глава государства также убежден, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина должна иметь сильную экономическую позицию и политическую поддержку в мире.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 октября, перед открытием инвестиционного форума глава государства Владимир Зеленский открыл трассу Запорожье – Мариуполь.

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