ДТП под Славянском: Пострадали два человека (Фото)

В результате ДТП под Славянском пострадали два человека. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на 671 км автодороги «Киев – Должанский» водитель «Toyota», в салоне которой было 2 пассажира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

«По предварительным данным 42 – летний водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание автомобиля. Пострадали две пассажирки – 1997 и 1966 рождения», – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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