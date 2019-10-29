Сурков прокомментировал начало разведения сил и средств у Золотого

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью». Об этом Сурков заявил сегодня, 29 октября, передает российское издание «ТАСС».

«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство ЛНР за настойчивость и терпение», – уверяет он.

Сурков также выразил надежду, что «на этот раз разведение все-таки состоится». «Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к Нормандскому саммиту», – добавил помощник президента РФ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

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