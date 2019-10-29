Цифровизация Украины: Кабмин подписал с мобильными операторами исторический меморандум

Правительство подписало с операторами связзи «исторический меморандум», который призван помочь обеспечить мобильное покрытие и сетью интернет по всей Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках этого меморандума каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет. То, что удалось правительству и его команде, не мог сделать никто в течение всей истории нашей страны», – заявил Зеленский.

Меморандум подписал с операторами связи премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Этот короткий документ – это результат работы огромного количества человек. Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должны быть доступны качественная связь и интернет», – подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства пообещал сделать все необходимое для достижения поставленной цели. Подписали меморандум операторы связи Vodafone, Lifecell, «Киевстар» и «Интертелеком».

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