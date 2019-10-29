ДТП в «ЛНР»: Госпитализирован мотоциклист

В неподконтрольных украинским властям Ровеньках (Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшим. об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

28 октября на ул. Тимирязева г. Ровеньки мужчина 1991 года рождения, управляя мотоциклом «Ява-350», не справился с управлением, наехал на бордюр, вследствие чего произошло опрокидывание мотоцикла.

«Мужчина госпитализирован в Ровеньковскую центральную городскую больницу. Проводится проверка», – утверждают в «ЛНР».

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