Все КПВВ на Донбассе работают по старым правилам пересечения, – правозащитники

Сегодня, 29 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе работают по старым правилам пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Так, по информации правозащитников, сегодня утром в «Урядовом кур'єрі» было опубликовано постановление, которое позволило отсрочить вступление в действие новых правил пересечения КПВВ. «Наши мониторы, которые работают на КПВВ, сообщают, что с самого утра все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме – по старым правилам пересечения», – говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября правительство Украины принято постановление № 887, которое позволило отсрочить вступление в действие новых правил пересечения линии разграничения через КПВВ на Донбассе, в частности, для детей до 14 лет.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в течение месяца в Украине проработают новый механизм относительно пересечения детьми КПВВ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным). Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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