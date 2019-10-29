Доступное жилье: Стало известно о важных изменениях в программе (Документ)

Правительство Украины внесло важные изменения в работу программы «Доступное жилье». Об этом сегодня, 29 октября, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Вчера правительство приняло важные изменения в постановление № 819, регламентирующее работу программы "Доступное жилье"», – написал он.

Калинин рассказал коротко об изменениях:

перераспределение неизрасходованных средств в рамках программы;

изменение коэффициента для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от границ областных центров и города Киева;

Госмолодежьжилье обеспечивает контроль за использованием бюджетных средств.

«Сейчас ждем изменения в бюджет-2019 и предоставление дополнительных средств на дофинансирование программы», – отметил Руслан Калинин.

Для ознакомления с подробной информацией он опубликовал документ:

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Напомним, 28 октября Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе расширил программу строительства доступного жилья.

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

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