Прошло 4 года: Пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов в Сватово живут без компенсации в разрушенных домах

Прошло 4 года с момента взрывов на складах боеприпасов в Сватово (Луганская обл.), а пострадавшие до сих пор не получили компенсацию и вынуждены жить в разрушенных домах. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Так, по данным УХСПЧ, в Сватово вечером 29 октября 2015 года взорвались 3,5 тыс. тонн боеприпасов различного калибра, в том числе в реактивных систем залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган». Тогда из города эвакуировали более 200 человек, еще 500 жителей города покинули территорию населенного пункта самостоятельно. В результате взрывов погибли одна гражданская женщина и трое военных, а обломки боеприпасов повредили 25 объектов социальной сферы, 59 многоэтажек и 3 314 домов частного сектора.

По информации правозащитников, на ликвидацию последствий техногенной катастрофы из областного бюджета выделили 10 млн грн, и этого оказалось критически недостаточно: пострадавшие даже 4 года спустя не получили компенсацию от государства.

По словам адвоката Центра стратегических дел УХСПЧ Юлии Науменко, которая оказывает правовую помощь пострадавшим от взрывов, из-за юридических тонкостей и халатности «расследователей», людей, имущество которых пострадало, не признали потерпевшими в отдельно выделенном уголовном производстве относительно виновника взрывов.

«Собственно, и о приговоре майору Александру Литвиненко пострадавшие узнали несвоевременно. 28 октября 2016 года Сватовский районный суд Луганской области утвердил соглашение о признании виновности и признал Александра Литвиненко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 403 УК Украины. Наказание тоже согласовали стороны – содержание в дисциплинарном батальоне сроком на 7 месяцев 22 дня. Об этом пострадавшие узнали только через 3 месяца – 26 января 2017 года», – говорится в сообщении.

В октябре 2018 года адвокат подала иск к Министерству обороны Украины, поскольку действиями их работника был нанесен вред людям. Дело рассматривается в Соломенском районном суде Киева. «Но пока успехами в этом деле мы похвастаться не можем. За год с момента подачи иска прошло лишь 2 подготовительных заседания. Именно подготовительных, то есть до рассмотрения дела по сути мы еще не дошли. Самое возмутительное то, что пока мы пытаемся отстоять интересы людей, больше никто этого не хочет. По обращениям пострадавших до сих пор не выплачена компенсация, они до сих пор живут в разрушенных домах, ведь некоторые самостоятельно отремонтировать разрушенные взрывами помещения не имеет возможности», – прокомментировала процесс Науменко.

В подтверждение своих слов адвокат называет сроки, более чем растянутые во времени. Иск она подала в октябре 2018 года, а первое подготовительное заседание назначили только на 17 мая 2019 года, то есть больше, чем через полгода. «И все же, надежда получить компенсацию у людей существует, а в УХСПЧ всячески будут способствовать восстановлению нарушенных прав», – резюмировали в правозащитной организации.

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