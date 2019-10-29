Военным запретят использовать школы в Донецкой и Луганской областях

Военным запретят использовать школы и другие образовательные учреждения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 29 октября, рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она напомнила, что во время заседания в Мариуполе правительство утвердило проект указа президента о присоединении Украины к Декларации о безопасности школ.

По словам Новосад, такая декларация – это международный документ, по которому Украина и, в частности военные, обязуются не использовать школы и другие образовательные учреждения во время военных действий и сделать образовательный процесс там максимально безопасным.

Также министр добавила, что на территории Донецкой и Луганской областей около 60 школ находятся в серой зоне. Посетить их она планирует до конца этого года, скорее всего – в декабре.

Как сообщалось ранее, во время вооруженного конфликта на востоке Украины права сотен тысяч детей уже более 5 лет продолжают нарушаться ежедневно.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Источник: ТК «UA:Донбасс»

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