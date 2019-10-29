На Донетчине в сентябре уменьшилась средняя зарплата

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в сентябре 2019 года составила 11 907 грн*. По сравнению с августом, средний уровень оплаты труда снизился на 0,3%, а в сравнении с сентябрем 2018 года – вырос на 20,9%. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в сентябре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась на 0,9%, по сравнению с сентябрем 2018 года – увеличилась на 8,4%.

Номинальная зарплата в сентябре 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 687 грн) на 11,4%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в сентябре был в Киеве – 15 626 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 338 грн).

Согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в сентябре 2019 года были работники:

машиностроения – 17 159 грн;

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 16 797 грн;

металлургического комплекса – 15 860 грн;

сферы государственного управления – 15 166 грн;

угольной промышленности – 15 009 грн;

финансовой и страховой деятельности – 13 195 грн;

строительства – 12 734 грн;

торговли – 12 574 грн.

Превысила 10 тыс. грн, но была ниже, чем в среднем по области сентябрьская зарплата работников:

транспорта – 11 817 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 464 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 103 грн;

пищевой промышленности –10 506 грн.

От 6,7 до 9,3 тыс. грн составила сентябрьская зарплата работников:

легкой промышленности – 9 300 грн;

сельского хозяйства – 9 064 грн;

образования – 7 823 грн;

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 745 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.

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