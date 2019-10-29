В «Л-ДНР» снайперам разрешили обстреливать ВСУ без дополнительной команды

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) разрешило снайперам на линии соприкосновения обстреливать украинских военных без дополнительной команды. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны, «командование» незаконных вооруженных формирований намерено активизировать применение снайперов на линии соприкосновения для деморализации личного состава Объединенных сил и провоцирования наших воинов на открытие огня.

«В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений Вооруженных сил Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в т. ч. с позиций в "серой зоне"», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что параллельно НВФ активизировали меры по доукомплектованию и подготовке снайперских подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.

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