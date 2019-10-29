Ситуация в пунктах пропуска днем 29 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:39. В Горловке маршрутка 100 пробиться к обычному месту выгрузки не может. Высаживает и забирает людей гораздо раньше, перед туалетами. Те, кто приехал из Украины, об этом не знают, стоят, ждут у начала загона. Очередь начинается от начала загона. Очень много людей на ДНРовском "нуле"»;

Alik: «13:06. Из Горловки на посту ДНР пеших пол-сетки, движение бодрое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Julia: «10:28. "Каргилл" на въезд в Донецк: общая около 50 машин, льгота – 8»;

«Vio»: «10:37. В 10:40 на выезде из Донецка на "Каргилл" 66 льготы, основная – на 10 больше»;

Vladlen: «11:22. "Каргилл" основная чуть выше начала моста»;

Ksyusha: «13:32. "Каргилл" в Донецк: 76 общей, 40 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Natalya: «10:02. На 10:42 (по местному времени, – ред.) в Еленовке в Украину почти до остановки, льготы в половину. Стоит автобусов 10, пеших очень много»;

Tatyana: «10:50. В Еленовке движение есть?»;

Юлия: «10:51. Очень слабое»;

Sergey: «12:43. Новотроицкое в Донецк "сквозняком". Еленовка около 30 машин»;

«J»: «13:13. Что в Еленовке сейчас?»;

Юлия: «13:26. До поворота. Льгота машин 30»;

Sergey: «14:26. Еленовка в Мариуполь. Льготы 35. Основная под 200».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «10:38. Октябрь в Мариуполь – за камышами, до села»;

Lusia: «12:04. Октябрь в Мариуполь: на выезде из села, перед камышами»;

Алексей: «12:31. В Октябре в сторону Мариуполя на 12:30 насчитал 64 машины и 12 льготы».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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