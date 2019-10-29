Ситуация в пунктах пропуска днем 29 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 29 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «10:39. В Горловке маршрутка 100 пробиться к обычному месту выгрузки не может. Высаживает и забирает людей гораздо раньше, перед туалетами. Те, кто приехал из Украины, об этом не знают, стоят, ждут у начала загона. Очередь начинается от начала загона. Очень много людей на ДНРовском "нуле"»;
- Alik: «13:06. Из Горловки на посту ДНР пеших пол-сетки, движение бодрое».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Julia: «10:28. "Каргилл" на въезд в Донецк: общая около 50 машин, льгота – 8»;
- «Vio»: «10:37. В 10:40 на выезде из Донецка на "Каргилл" 66 льготы, основная – на 10 больше»;
- Vladlen: «11:22. "Каргилл" основная чуть выше начала моста»;
- Ksyusha: «13:32. "Каргилл" в Донецк: 76 общей, 40 льготы».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Natalya: «10:02. На 10:42 (по местному времени, – ред.) в Еленовке в Украину почти до остановки, льготы в половину. Стоит автобусов 10, пеших очень много»;
- Tatyana: «10:50. В Еленовке движение есть?»;
- Юлия: «10:51. Очень слабое»;
- Sergey: «12:43. Новотроицкое в Донецк "сквозняком". Еленовка около 30 машин»;
- «J»: «13:13. Что в Еленовке сейчас?»;
- Юлия: «13:26. До поворота. Льгота машин 30»;
- Sergey: «14:26. Еленовка в Мариуполь. Льготы 35. Основная под 200».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Марина: «10:38. Октябрь в Мариуполь – за камышами, до села»;
- Lusia: «12:04. Октябрь в Мариуполь: на выезде из села, перед камышами»;
- Алексей: «12:31. В Октябре в сторону Мариуполя на 12:30 насчитал 64 машины и 12 льготы».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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