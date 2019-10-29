Перелом черепа: В Краматорске полиция выясняет причины травмирования младенца

В Краматорске в больницу попала 9-месячный ребенок с переломом основания черепа. Правоохранители выясняют обстоятельства травмирования ребенка, передает «УНН» со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах.

Так, стало известно, что на днях в больницу Краматорска привезли 9-месячную девочку с ОРВ, однако при осмотре врачи обнаружили у ребенка перелом основания черепа. Об этом медики немедленно сообщили в полицию.

Как предварительно установили правоохранители, 34-летняя мать ребенка перед этим ездила с дочкой к своей подруге, у которой находилась несколько дней. Сразу после возвращения домой у младенца поднялась температура и родители обратились к врачам.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства, которые могли привести к травмированию ребенка. Известно также, что мать стоит на учете в психиатрической больнице.

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