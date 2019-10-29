ТКГ проинформировали о начале разведения сил и средств в Золотом

Сегодня, 29 октября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которая работает в Минске, проинформировали о начале разведения сил в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа, которая сейчас работает в Минске, была проинформирована, что сегодня стороны начали разведение сил и средств на участке в районе н. п. Золотое. В подтверждение этого с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты», – написала Олифер.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил подтвердили, что начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

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