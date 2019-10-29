На КПВВ Донетчины спасатели оказали помощь более 100 тыс. человек

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) продолжают работать пункты оказания помощи населению. С начала их функционирования, спасатели помогли более 100 тыс. людей, среди которых 7 тыс. 800 детей. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом КПВВ Донетчины – «Марьинка», «Майорск», «Новотроицкое» и «Пищевик» в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи.

С начала функционирования пунктов помощь оказали 109 тыс. 152 человек, из которых 7 тыс. 808 детей и 20 тыс. 48 пожилых людей.

«Спасатели Донетчины продолжают помогать оказывать помощь гражданам, которые пересекают линию разграничения. В палатках ГСЧС граждане могут спрятаться от дождя или сильного ветра, выпить горячего чая или отдохнуть в комфортных условиях. Также, специалисты Службы спасения на пункте пропуска проводят с гражданами информационно-разъяснительную работу о правилах безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

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