Пенсии пересмотрят: Кому в Украине увеличат выплаты в 2020 году

В Украине в новом бюджетном году, когда заработают новые параметры государственной сметы, запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре, передают «АиФ-Украина».

Так, в январе повысят пенсии военным, а в июле и декабре – минимальную пенсию всем пенсионерам.

В 2020 году «минималка», которая равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% – с 1 638 грн до 1 769 грн (повышение на 131 грн).

Также в марте будущего года должны провести индексацию пенсий. Но она станет возможной только в том случае, если власть осуществит реформу прожиточного минимума (ПМ), отвязав его от многих выплат и сделав его «реалистичным».

Нововведение может быть закреплено уже в ноябре, когда парламентарии будут голосовать за госбюджет-2020 во втором чтении.

По словам депутата от «Слуги народа», председателя Комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, мартовское повышение пенсии может состояться на уровне 12−13%.

Также проект госбюджета на 2020 год включает расходы на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины в размере 172,6 млрд грн.

Следует напомнить, что в Украине с октября повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно отработать не менее 26 лет. Тем гражданам, кому не хватает стажа, будут платить минимум. Характерно, что требования к наличию стажа будут увеличиваться ежегодно, до тех пор, пока у всех выходящих на пенсию он не достигнет 35 лет.

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