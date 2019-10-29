На Харьковщине откроется общежитие для переселенцев из Донбасса

В Дергачах (Харьковская обл.) готовится к открытию общежитие для переселенцев из Донбасса. Здание планируют сдать в эксплуатацию в конце октября.

Всего, в Дергачевском районе около 2 тыс. внутренне перемещенных лиц. В первую очередь жилье в общежитии получат представители социально незащищенных слоев населения – многодетные семьи, люди с инвалидностью, чернобыльцы.

«Проблема стоит очень остро, потому что жилье очень дорогое, а государственная программа может покрыть только 50%. Нужно единовременно заплатить 50% самому, а это около 250 тыс. грн. Не у всех имеются такие средства. Люди будут радоваться, потому что для них это, наверное, является единственным выходом из ситуации», – делится переселенец Роман Лукьяненко.

Сейчас уже трудно поверить, что сияющее свежим ремонтом двухэтажное здание до недавнего времени находилось в полуразрушенном состоянии. Когда-то здесь располагалось общежитие СПТУ, а когда учебное заведение расформировали, пустующая двухэтажка начала разрушаться.

«Примерно с 2002 года и до 2016 года это просто было заброшенное здание, в котором не осталось ни окон, ни дверей, ни проводки, ни батарей – оттуда вынесли все. Это была просто коробка, которая течет, когда сверху льет дождь», – рассказал первый заместитель дергачевского городского головы Владислав Кисиль.

На сегодняшний день здание фактически реанимировали. Работы провели за средства, направленные правительством Германии, и местного бюджета – всего потратили более 15,5 млн грн. «Работы проведены полностью: перегородки, утепление, электромонтаж, окна, двери, крыша, подвалы. Поставлена модульная котельная, которая будет обогревать здание. Подключено водоснабжение. Практически все сделали с нуля», – комментирует Владислав Кисиль.

Общежитие в Дергачах имеет современный вид как снаружи, так и внутри. Некоторые комнаты уже успели меблировать, повесили светильники – в помещениях по-домашнему уютно. На кухне установлены современные плиты и системы вентиляции.

Как рассказали в районном управлении социальной защиты населения, открытие общежития снимет напряженность в проблеме обеспечения переселенцев жильем.

«В районе очень много людей из числа переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Практически все они снимают жилье. Есть многодетные семьи. Например, в одной семье 13 детей. Когда люди обращаются, мы ставим их на учет, предоставляем ответствующий статус. Также предлагаем всем, кто спрашивает о жилье, подавать документы в горсовет и становиться на квартирный учет», – говорит замначальника управления труда и социальной защиты населения Дергачевской районной государственной администрации Лариса Зайцева.

Вопрос обеспечения переселенцев жильем и создания для них достойных условий проживания находится под личным контролем главы Харьковщины Юлии Светличной. «Конечно, очень важно помогать внутренне перемещенным лицам, потому что все мы – украинцы. Стараемся создать условия, приближенные к домашним. Реконструируем инфраструктуру, оказываем помощь в социальных и психологических вопросах. Совместно с центром занятости ищем работу для переселенцев», – отметила Юлия Светличная.

Источник: «Вечерний Харьков»

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