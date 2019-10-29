Скрывались несколько лет: В Славянске сообщили о подозрении двум экс-участникам НВФ

В Славянске (Донецкая обл.) правоохранители объявили о подозрении двум бывшим участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по информации правоохранителей, весной 2014 года 39-летние мужчины вместе с другими участниками НВФ дежурили на въезде и выезде в поселок, где они жили. После проверки эти факты подтвердились. Выяснилось, что мужчины поверили в агитацию НВФ и вызвались служить вместе с ними. В течение апреля 2014 года они дежурили на блокпостах, действовавших на въезде и выезде из их поселка.

Отмечается, что после начала активных боевых действий наемники испугались за свою жизнь и выехали за пределы неподконтрольного района, а впоследствии – в соседнюю страну. Домой они вернулись только через несколько лет, пытаясь скрыть свое «героическое» прошлое.

«Сейчас обоим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: