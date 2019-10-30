В Украине создадут новый электронный каталог средств реабилитации для людей с инвалидностью

В Украине Министерство социальной политики планирует создать в 2019 году новый электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР) для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба ведомства.

«Цель создания каталогов – предоставление свободного доступа к информации о ТСР для лиц с инвалидностью и специалистов, занятых в процессе обеспечения ТСР, а также гармонизация классификации ТСР с международной. Планируем представить электронный каталог средств реабилитации уже в этом году», – отметил Музыченко.

По словам замминистра, новый каталог будет удобным и простым в использовании и содержать информацию о всех видах ТСР:

протезно-ортопедических изделиях;

креслах колесных;

мебели и оснащении;

вспомогательных средствах для переноса и подъема;

специальных средствах для самообслуживания и ухода;

средствах для хождения, управляемых одной рукой;

средствах для хождения, управляемых обеими руками;

комплектующих изделий для изготовления протезно-ортопедической продукции.

Кроме того, как подчеркнул Музыченко, основными нововведениями электронного каталога станут:

переход от PDF к HTML формату, что существенно упростит работу с каталогом;

улучшение возможности навигации и поиска информации по каталогу;

переход от системы шифрования продукции согласно номенклатуре ТСР, утвержденной в 2008 году, к новым шифрам, построенным на основе шестизначных кодов ISO 9999: 2016, и гармонизация системы классификации ТСР с международной.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году Минсоцполитики, впервые за много лет, планирует полностью обеспечить потребности лиц с инвалидностью в технических средствах реабилитации. Соответствующие предложения по перераспределению почти 787 млн ​​грн в госбюджете 2019 года уже были представлены в Парламент и проголосованы в первом чтении.

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