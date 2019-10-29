В Славянском районе на блокпосту у пассажира авто обнаружили боеприпасы

В Славянском районе (Донецкая обл.) во время проверки автомобиля на блокпосту правоохранители обнаружили патроны, которые были спрятаны в личных вещах одного из пассажиров. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, на блокпосту, входящем в состав операции Объединенных сил, возле села Долина полицейские совместно с сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) остановили автомобиль, который следовал на выезд из области. При проверке одного из пассажиров оказалось, что он перевозил боеприпасы. 39 патронов калибром 5,45 мм были спрятаны среди личных вещей 41-летнего мужчины.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. «Данное событие получило правовую квалификацию по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Фото: пресс-служба Славянскогог отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В полиции напомнили, что граждане, которые обратятся к правоохранителям для добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

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