Европейский инвестиционный банк продолжит помогать Донбассу

Программа восстановления Донбасса, которую внедряет Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), является реакцией на потребности региона, пострадавшего от войны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил глава Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

По его словам, 200 млн евро, выделенных финансовым учреждением Украине, сейчас идут на такие небольшие проекты, как школы, детские сады и госпитали, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе.

«Например, в Мариуполе у нас есть 17 проектов по этой программе. Это уникальный проект для банка. Мы финансируем в очень маленькие проекты от 2 тыс. евро до 20 тыс. евро. Мы можем это делать, благодаря взаимодействию с украинским правительством, с Министерством финансов, а также с Министерством по развитию территорий и громад», – сказал он.

«Это стало возможным, благодаря помощи, которую финансировал Евросоюз, Еврокомиссия и страны-члены ЕС. Мы также это делаем с помощью ПРООН», – заявил глава Представительства ЕИБ в Украине.

Он подчеркнул, что подобные проекты возвращают жителям Донбасса оптимизм: «Но ключевым есть то, что мы говорим: возможно, вы далеко от Киева, но вы для нас очень важны. Когда мы так говорим, это значит, что и правительство Украины, и местные органы власти, и Европейский инвестиционный банк, и другие доноры так считают».

«Очевидно, что есть большие потребности на муниципальном уровне у школ, детских садов. Мы с радостью обговорим с правительством расширение и продолжение этой программы. Возможно, даже удвоим финансирование этой программы. Также мы финансируем в крупные проекты на муниципальном уровне. На востоке Украины видны потребности, например, в уличном освещении», – отметил Жан-Эрик де Загон.

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