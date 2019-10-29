ДРГ НВФ обстреляла БПЛА ОБСЕ, – штаб ООС

Сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа незаконных вооруженных формирований тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что в связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.

«Стоит отметить, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностям, и других нарушений. При этом противник пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону», – говорится в сообщении.

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