Пока две программы: В Мариуполе открылся офис проектов Евросоюза

Европейские партнеры помогают жителям Донбасса и переселенцам не на словах, а реализацией реальных проектов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, на открытии офиса проектов Европейского Союза в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я понимаю, что это всего лишь небольшая часть поддержки Евросоюза для Украины и ее восточных регионов, которые больше всего страдают от войны. Это большая трагедия, но мы уверены, что все вместе мы обязательно в этой войне победим», – сказал он.
«Мы высоко ценим поддержку со стороны наших европейских партнеров, ощущаем ее не только на словах, но и что важно – на деле. И мы сегодня это видим. Как пример – комплексная программа помощи Евросоюза украинскому Приазовью. В частности, это проекты по модернизации дороги из Мариуполя до Запорожья и Николаева», – заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что украинцы нуждаются в быстрых изменениях к лучшему и европейские партнеры помогут в реализации проектов по улучшению жизни людей, особенно на Донбассе.
«Две программы Евросоюза, которые будут реализовываться именно в этом офисе, в Мариуполе, это поддержка децентрализации и борьбы с коррупцией. Обе эти программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В целом поддержка Евросоюза уже достигла 15 млрд евро», – сообщил Зеленский.
Президент также убежден, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина должна иметь сильную экономическую позицию и политическую поддержку в мире.
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