В Золотом-4 перекрыли все улицы (Фото)

В Золотом-4 полицейские перекрыли все улицы. Об этом сегодня, 29 октября, на своей странице в Facebook написала местная жительница Марина Данилкина.

«Шахта "Родина" (Золотое-4): начали перекрывать улицы. Как сказали, для нашей безопасности», – написала она.

Также она опубликовала фото улиц.

В комментарии к посту пользователи рекомендуют проукраински настроенным местным жителям быстрее уезжать из поселка.

«Нам теперь не выехать», – ответила на предложение Марина и позднее дополнила, что ул Первую Вольную для передвижения жителей открыли, а Золотое-4 уже оказалось в серой зоне.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Позднее эту информацию подтвердили в штабе ООС.

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