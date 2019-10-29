Пущены сигнальные ракеты, – Сайдик о возобновлении разведения сил и средств в Золотом

В Золотом (Луганская обл.) возобновлено разведение сил и средств. Об этом сегодня, 29 октября, в Минске заявил журналистам специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «БелТА».
«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому», – сказал он.
Дипломат добавил, что стороны сегодня продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.). «Это очень важное заявление и положительное развитие», – подчеркнул Сайдик.
Напомним, сегодня в Минске состоится очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Сурков прокомментировал начало разведения сил и средств у Золотого
- Разведение сил и средств у Золотого: В штабе ООС рассказали подробности
- В «ЛНР» заявили, что зафиксировали пущенные ВСУ сигнальные ракеты
- После разведения сил и средств у Золотого будет Петровское, – Пристайко
- В Золотом началось разведение сил и средств, – Пристайко
Комментарии