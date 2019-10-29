«Шахтер» завершает подготовку к встрече с «Динамо» (Фото)

ФК «Шахтер» завершает подготовку к игре 1/8 финала Кубка Украины с киевским «Динамо». Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба «горняков».

«Утром 29 октября "горняки" провели короткую получасовую сессию с акцентом на тактических упражнениях. В завершение футболисты дополнительно поработали над точностью ударов с разных дистанций. Индивидуально занимались травмированные Майкон, Александр Пихаленок и Андрей Тотовицкий», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 30 октября на столичном НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.

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