МинВВОТ работает над программами по обеспечению жильем ветеранов и переселенцев

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) работает над программами по обеспечению жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщил первый заместитель главы МинВВОТ Антон Колумбет, сегодня, 29 октября, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, жилье для участников боевых действий и переселенцев – наиболее острая и болезненная проблема современности. «МинВВОТ системно занимается поиском путей ее решения, и для этого ведет активные переговоры с другими центральными органами исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Так, благодаря сотрудничеству МинВВОТ с Министерством развития громад и территорий Украины избран один из самых действенных механизмов решения жилищного вопроса – программа «Доступное жилье» ГФУ Госмолодежьжилье. Программа получит финансирование в размере 300 млн грн (ровно втрое увеличивает предыдущие бюджетные расходы). Это позволит оказать помощь около 900 украинским семьям участников боевых действий и ВПЛ.

«Но мы не собираемся на этом останавливаться, и поэтому уже сейчас заканчиваем доработку абсолютно новой жилищной программы для тех же категорий, которая впервые начнет в Украине доступную ипотеку. Более того, правительство поддерживает выделение на нее стартовых 200 млн грн», – заявил Антон Колумбет.

Также он добавил, что в дальнейшем ключевым становится вопрос финансирования этих программ. МинВВОТ планирует начать широкое привлечение иностранных партнеров к софинансированию.

Напомним, по мнению правозащитников, в Украине, как ни прискорбно это констатировать, вопрос обеспечения переселенцев жильем за счет государственных программ и инициатив до сих пор остается нерешенным. А недостаточный уровень доступа к качественному жилью имеет непосредственное влияние на тенденции к перемещению и случаи возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса или в зону ведения боевых действий. Также, условия проживания внутренних переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, и не выдерживают критики по сравнению с домами для компактного проживания ВПЛ не только в Западной Европе, но и в государствах Балкан, переживших военные действия.

Как сообщалось ранее, в Украине за 2 года по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей ВПЛ, а это 1 150 граждан.

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