Рискованный шаг и «окно возможностей»: Эксперт рассказал о разведении сил на Донбассе

Команда президента Украины Владимира Зеленского глубоко ошибается, если действительно верит в то, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно договориться. Ошибки власти могут дорого стоить Украине. Такое мнение выразил политолог Владимир Золотарев, комментируя готовность к разведению сил и средств на Донбассе, передает «Слово і Діло».

Как считает эксперт, для Украины разведение сил на Донбассе невыгодно. Во-первых, в современной войне понятие «линия фронта» условное. «Речь идет о том, что есть не сплошной фронт, а контроль каких-то ключевых позиций, которые взаимосвязаны между собой. Передвинуться на аналогичные по эффективности позиции – большая проблема. Вернуться назад на позиции будет сложно», – убежден Золотарев.

Во-вторых, по мнению эксперта, РФ не будет выполнять договоренности, ссылаясь на то, что не влияет на боевиков.

Золотарев подчеркнул, что разведение войск – рискованный шаг для Украины, но есть и определенное «окно возможностей» для нас.

Политолог объяснил, что разведение сил и «формула Штайнмайера» – наши аргументы для Европы, что мы хотим мира, а РФ – нет. Он отметил, что если с разведением сил ничего не получится (а, скорее всего, все так и будет), Украина сможет использовать это против РФ.

«Возможно, в Офисе президента Украины и хотят продемонстрировать как раз то, что Украина хочет мира, но Путин не выполняет свои обязательства. Однако, даже если цель такая, то ее реализация слишком дорого может стоить», – добавил Золотарев.

По его словам, Украина уже одобрила «формулу Штайнмайера» и власть пытается показать, что готова к миру. Однако, подчеркнул эксперт, есть ощущение, что команда Зеленского, действительно, верит в то, что с РФ можно договориться и Путин хочет того, что озвучивает – статуса Донбасса, амнистии и прочего.

«Власть готова выполнять условия с намерением, чтобы Украину оставили в покое. Однако, очевидно, что этого не будет. Плохо то, что ошибки власти будут стоить Украине больших потерь: дипломатических, экономических и, возможно, жизненных», – прокомментировал Владимир Золотарев.

На его взгляд, судя по ситуации, Украину готовят к какому-либо длительному израильскому или кипрскому варианту.

«То есть противоборствующие стороны находятся в состоянии замедленного конфликта, который периодически перетекает в острую фазу. Донбасс – это надолго. Решения есть только военные», – подытожил Владимир Золотарев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил подтвердили, что начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

Следует отметить, что всего, в штабе операции Объединенных сил выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведение сил. Сам процесс отвода продлится 30 дней. На непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Отвод должен проходить на расстояние около 2 км.

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