«Минск-3»: Как РФ может добиться новых уступок по Донбассу

Вариант «Минска-3» по урегулированию военного конфликта на Донбассе может состояться только после того, как одна из сторон получит боевую победу или проигрыш. Условий сейчас для этого нет. Такую точку зрения высказал политолог Андрей Горбенко, передает «Слово і Діло».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда – заложники своих предвыборных обещаний, в частности обещаний о мире. «В Офисе президента Украины, пожалуй, почему-то решили или получили сведения о том, что [президент России] Владимир Путин готов как минимум заморозить ситуацию на Донбассе. Заморозить означает прекратить стрельбу. Однако, судя по тому, что всегда делает Путин, это призрачные надежды», – сказал Горбенко.

Политолог подчеркнул, что «Минск-3» состоится только после того, как одна из сторон получит боевую победу или проигрыш. Однако, сейчас для этого нет условий, поскольку сдвинуть с позиций ни одну, ни другую сторону невозможно.

По мнению эксперта, сейчас «Минска-3» не будет, потому что силы сторон примерно на одном уровне. Ошибка ОПУ в расчете на то, что Путин хочет заморозить ситуацию.

«Но в этом нет никакой уверенности. Во-первых, цели РФ не изменились. Во-вторых, для России замораживать конфликт бессмысленно из-за санкций», – констатировал Горбенко.

Эксперт пояснил, что экономические затраты на то, чтобы перебрасывать на Донбасс людей и оружие, нельзя сравнить с тем, сколько денег теряют россияне из-за санкций.

«С точки зрения РФ идеальная ситуация заключается в том, чтобы выйти на "Минск-3", в котором сторонами будут "Л-ДНР" и Украина. Тогда уже официально РФ ни при чем, а значит, можно отменить санкции, поскольку все они держатся на "Минске-2", – считает политолог.

Он не исключил, что Путин может показать неискушенному Зеленскому следующий сценарий: ситуация будто замораживается, Вооруженные силы Украины уходят, но «Л-ДНР» в какой-то момент возьмут принципиальный кусок.

«В итоге, это будет прорыв боевиков. И важен не участок захвата, а картинка, чтобы Украина сама выступила с просьбой сесть за стол переговоров и прекратить наступление. Таким образом, Украина придет к "Минску-3", в котором Путин может выбить для себя ряд уступок», – отметил Андрей Горбенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил подтвердили, что начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

Следует отметить, что всего, в штабе операции Объединенных сил выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведение сил. Сам процесс отвода продлится 30 дней. На непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Отвод должен проходить на расстояние около 2 км.

Процесс отвода ВСУ будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществлять украинская сторона СЦКК.

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