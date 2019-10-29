Международные организации настаивают на отделении получения пенсий от статуса ВПЛ с 2016 года, – адвокат

Международные организации настаивают на необходимости отделения получения пенсий переселенцами в Украине от статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 2016 года. Об этом сообщил адвокат Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Евгений Чекарев, передает пресс-служба организации.

По его словам, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованного 15 сентября 2016 года, в подпункте k) п. 208 сформулированы следующие рекомендации: «Кабинет министров Украины должен отменить связь между регистрацией ВПЛ и осуществлением социальных выплат, не связанных с ситуацией ВПЛ, в том числе пенсий. Найти пути для обеспечения гражданам Украины, которые проживают на контролируемых вооруженными группами территориях, доступа к их пенсиям».

Кроме того, в пункте 16.3. резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2016 года указано: «Ассамблея призывает украинскую власть упростить, насколько это возможно, повседневную жизнь жителей неподконтрольных территорий и перемещенных лиц из этих районов за счет сокращения административных процедур доступа к выплате пенсий и социальной помощи».

Также адвокат обращает внимание на п. 5 ч. 3 ст. 4 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»: «Исключительно законами о пенсионном обеспечении определяются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения». «То есть все подзаконные акты, а именно постановления КМУ относительно выплаты пенсий ВПЛ, приняты КМУ с превышением полномочий, а следовательно являются незаконными», – объясняет правозащитник.

По мнению представителя УХСПЧ, таким образом, в целях соблюдения права ВПЛ на социальное обеспечение (в частности, получения пенсии) необходимо:

отменить все нормы КМУ, регламентирующих привязку пенсии к статусу ВПЛ;

дополнить именно законы Украины процедурой выплаты пенсий пенсионерам с временно неподконтрольных украинской власти территорий, вне зависимости от того, являются ли эти люди ВПЛ.

«Приведенный комплекс мероприятий позволит решить проблему выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории», – резюмировал Евгений Чекарев.

Как сообщалось ранее, по мнению главы Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрия Лубинца, вопрос получения пенсий переселенцами в Украине необходимо отделить от статуса ВПЛ.

Напомним, как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. На 1 января 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму более 8 млрд грн.

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