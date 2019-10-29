В МИДе назвали дату встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в нормандском формате должна пройти в ноябре. Об этом он сказал сегодня, 29 октября, в Мариуполе.

По его словам, несколько раз встреча нормандской четверки переносилась по техническим причинам.

«По "нормандии" – есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас говорить, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень деликатный процесс. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью» и заявил, что «нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к Нормандскому саммиту».

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

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