Забил до смерти: Жителю Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы

Жителю Северодонецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение матери своей сожительницы. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Северодонецкой местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя города, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

«В ходе досудебного расследования установлено, что в июле 2019 года гражданин, находясь по месту своего проживания, во время ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с матерью своей сожительницы нанес ей не менее 13 ударов руками и ногами по голове и туловищу, что привело к ее смерти», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого по ходатайству прокурора продлен на 60 дней.

«Сейчас мужчина ожидает приговора суда под стражей», – подчеркнули в пресс-службе.

Санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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