Восстановление моста у Станицы Луганской: Продолжаются бетонные работы (Фото)

Сегодня, 29 октября, украинские специалисты продолжили бетонные работы на восстановлении разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по изготовлению металлических опорных конструкций основного пролетного строения для 7-й опоры моста.

Также строители заливали бетоном опалубки 9-й опоры и проводили подготовительные работы для усиления диафрагмы моста.

В свою очередь, работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» очищали правую обочину дороги от мусора и веток.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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