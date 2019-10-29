На Луганщине рассказали о случае заболеваемости дифтерией

В этом году в Луганской области случай дифтерии был зарегистрирован в городе Рубежное у школьника 2003 года рождения в феврале. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

Больной ребенок был привит против дифтерии, последнюю прививку получил в возрасте 6 лет. Следующее прививки, согласно календарю профилактических прививок, должен был получить в июне 2019 года, но заболел в феврале.

В департаменте отмечают, что прививки, сделанные ранее, уберегли больного от страшных осложнений болезни.

«В Украине в последние годы регистрировались единичные случаи дифтерии. За 9 месяцев 2019 года было 2 больных дифтерией в Луганской и Хмельницкой областях. В октябре 2019 года в Украине впервые за 10 лет зафиксировали вспышку дифтерии. Так, на Закарпатье обнаружили аж 15 студентов, имеющих эту инфекцию, а в Киеве дифтерией заболело 3 человека, в том числе один школьник. Еще один случай заболевания обнаружили в Тернопольской области», – говорится в сообщении.

Так, дифтерия – это острая бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и зева и других, характеризуется тяжелыми осложнениями. Сначала у больного выраженная острая интоксикация, температура повышается до 38°-40° С, возникает слабость, головная боль, появляется сонливость. В горле появляются серо-желтые пленки и боль.

Болезнь передается воздушно-капельным путем и может быть в воздухе до 15 дней, поэтому в стране может начаться эпидемия. В зоне риска те, кто проигнорировал прививки или делал их нерегулярно. «Поэтому сейчас стоит поторопиться и пройти вакцинацию, поскольку заболевание опасно своими осложнениями», – акцентируют в ведомстве.

Вакцинироваться можно бесплатно в кабинетах прививок учреждений здравоохранения, для чего необходимо обратиться к семейному врачу.

По состоянию на 1 октября 2019 года в лечебно-профилактических учреждениях Луганской области имеются 7 602 дозы вакцины АКДС, 9 882 дозы АДС и 8 290 доз АДС-М.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в этом году в Украине зафиксировано два случая заболевания дифтерией в Луганской и Хмельницкой областях. Министр заверила, что качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

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